Maltempo: nubifragi a Roma, allagamenti e disagi, 80 persone salvate con gommoni (2)

- Tra il tardo pomeriggio di ieri fino alle prime ore di questa mattina, sono stati circa 200 gli interventi dei vigili del fuoco di Roma. Le abbondanti piogge hanno recato, infatti, diversi disagi, quali allagamenti delle strade e delle strutture abitative. Alla Sala operativa sono giunte, inoltre, diverse segnalazioni per alberi e rami pericolanti, che hanno riguardato per lo più il quadrante nord e quello sud est della città. I disagi non ci sono stati solo nella città di Roma, ma anche in provincia, nelle zone a ridosso delle via Tiburtina, Prenestina e nell'area dei Castelli Romani. Tanti allagamenti diffusi sulla viabilità cittadina ma nessuno che preoccupa particolarmente. I disagi ci sono stati in prossimità del sottopasso Collatina Sansoni vicino al campo nomadi, alcuni tratti di Cassia e Tiburtina. Sono stati inoltre segnalati allagamenti anche zona San Lorenzo, in Corso Trieste e circonvallazione nomentana. Lungo la via del mare, intorno alle 8 di questa mattina, alcuni allagamenti hanno portato alla chiusura all’altezza del sottopasso di Acilia e di via di Castel Fusano. Nel pomeriggio, invece, altri allagamenti hanno causato la chiusura di via Tiburtina, nel tratto compreso tra via della Stazione Tiburtina e piazzale Valerio Massimo, e di via della Bufalotta, tra piazza Monte Gennaro e via Renato Fucini. (segue) (Rer)