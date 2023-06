Maltempo: nubifragi a Roma, allagamenti e disagi, 80 persone salvate con gommoni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella parte nord della provincia di Roma, il maltempo ha imperversato, in particolare ieri sera, sulle rive del lago di Bracciano. I vigili del fuoco di Civitavecchia sono dovuti intervenire per garage allagati ad Anguillara mentre, nel corso della notte, fino a stamattina, raffiche di vento e pioggia a tratti battente, ha lasciato il segno sulla vegetazione che costeggia la strada di collegamento tra Bracciano e Manziana. I pompieri sono dovuti intervenire per rimuovere rami e, in alcuni casi, interi alberi che ostruivano la strada. Nel reatino, invece, se oggi non ci sono stati particolari disagi, nei giorni scorsi sono stati diversi gli allagamenti e le frane. (Rer)