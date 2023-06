Ue-Cile: von der Leyen, lavoriamo a partnership strategica su materie prime critiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea e il Cile lavoreranno a una partnership strategica sulle materie prime critiche. A dirlo la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, nel corso di una conferenza stampa congiunta con il presidente cileno Gabriel Boric, a Santiago del Cile. "Abbiamo deciso di lavorare a una partnership strategica sulle materie prime sostenibili e sull'intera catena del valore. Entrambi lavoreremo sodo per poter firmare molto presto un memorandum d'intesa e unire le forze", ha detto. "La partnership strategica consentirà alle nostre aziende di lavorare insieme per creare valore aggiunto locale proprio in Cile. Altri prendono i minerali, dopo averli estratti, e li portano nei loro Paesi per lavorarli e creare così un valore aggiunto. Noi la pensiamo diversamente. Pensiamo che sia molto meglio per le comunità locali non solo avere qui l'estrazione mineraria, in modo rispettoso dell'ambiente, ma anche il processo di lavorazione e l'intera catena del valore. E su questo vogliamo sostenervi", ha aggiunto. "Per questo promuoveremo un approvvigionamento e un'estrazione rispettosi dell'ambiente e del sostentamento delle vostre comunità, e lavoreremo con voi per sviluppare l'intera catena del valore qui in Cile. Qual è il nostro interesse? Vogliamo un partner affidabile e di fiducia per le materie prime rare", ha proseguito facendo riferimento alla Russia e i problemi di dipendenza dai combustibili fossili avuti allo scoppio della guerra in Ucraina. "Entrambi abbiamo bisogno di queste materie prime critiche e il Cile è un fornitore molto importante di litio per il mondo, compresa l'Europa", ha concluso von der Leyen. (Abu)