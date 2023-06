© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - L'assessore ai Servizi sociali Massimiliano Maselli partecipa alla Giornata di studio per la presentazione delle "raccomandazioni di buone pratiche in riabilitazione psicosociale". Fondazione Internazionale Don Luigi Di Liegro, via Ostiense 106 a Roma (ore 9:30)- L'assessore al Personale, alla Sicurezza Urbana, alla Polizia locale e agli Enti locali, Luisa Regimenti, interviene al convegno "Esperienza Europa", organizzato nell'ambito dei master in Europrogettazione e Professioni europee ed Europrogettazione per le Pubbliche amministrazioni e le Organizzazioni internazionali dell'Università La Sapienza. Europa Experience, Spazio David Sassoli, piazza Venezia 6 a Roma (ore 10:00)- L'assessore al Personale, alla Sicurezza Urbana, alla Polizia locale e agli Enti locali, Luisa Regimenti, interviene al convegno "La violenza domestica o di genere. Maggiore tutela con le nuove norme?" organizzato dall'Avvocatura italiana per i Diritti delle Famiglie. Regione Lazio, Sala Tevere, via Cristoforo Colombo 212 a Roma (ore 15:00) (segue) (Rer)