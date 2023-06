Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Presentazione alla stampa del rapporto annuale "L'economia del Lazio" di Banca d'Italia. Interverranno: Antonio Cinque, direttore della sede di Roma della Banca d'Italia, Massimiliano Bolis ed Elena Romito della divisione Analisi e ricerca economica territoriale della sede di Roma della Banca d'Italia. Sede di Roma della Banca d'Italia in via XX Settembre 97/e a Roma (ore 11:30)- In occasione della Giornata che celebra la nascita della Croce rossa italiana, una delegazione della Cri guidata dal presidente Rosario Valastro sarà all'Altare della Patria per deporre una corona al Milite Ignoto. Altare della Patria in piazza Venezia a Roma (ore 9:00) (segue) (Rer)