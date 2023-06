Monza: svolti interventi di sicurezza sulla Milano-Meda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Provincia di Monza e della Brianza ha recentemente appreso dai social networks e da testate giornalistiche locali che alcune scelte adottate per migliorare le condizioni di sicurezza di alcune banchine stradali locali di competenza provinciale hanno destato, in alcuni casi, malcontento o insoddisfazione. Talvolta, inoltre, i malumori sarebbero anche sfociati in atti di danneggiamento dei dispositivi posizionati sulle strade, specialmente in corrispondenza dello svincolo di Barlassina (SP 35) per il quale, considerata la geometria del tracciato, è stata posata anche opportuna segnaletica che avvisa del pericolo abbinata a un pannello integrativo di coda e a diversi dispositivi luminosi. Il Servizio Strade – Concessioni della Provincia MB, in qualità di ente gestore del tronco di SP 35 ricadente nel territorio brianzolo compreso tra il Comuni di Varedo e di Lentate sul Seveso, svincoli compresi, ha rilevato nei mesi scorsi che gli utenti facevano spesso un uso improprio delle banchine stradali in prossimità di alcuni nodi d’interscambio locale, fattore che stava comportando un eccessivo deterioramento delle superfici non asfaltate e quindi situazioni di potenziale pericolo per tutta l’utenza in transito, a causa della formazione di dislivelli eccessivi tra piano finito e piano campagna. (segue) (Com)