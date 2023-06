Monza: svolti interventi di sicurezza sulla Milano-Meda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella fattispecie, in orari di maggior traffico, sono state riscontrate alcune situazioni di congestionamento lungo entrambe le carreggiate in corrispondenza degli svincoli di Bovisio Masciago e Varedo lungo la carreggiata Sud, ed in corrispondenza dello svincolo di Barlassina lungo la carreggiata Nord. In virtù del previsto intervento da parte di Pedemontana Lombarda, ad oggi non ancora eseguito, la Provincia MB è al momento impossibilitata ad intervenire in modo radicale/strutturale modificando la geometria del tracciato. Si segnala inoltre che è stato richiesto alle varie forze dell’ordine (Polizia Stradale, Carabinieri e Polizie Locali) un attento monitoraggio delle uscite interessate dalla posa dei delineatori, con particolare attenzione all’uscita di Barlassina Nord, già oggetto di vari interventi di ripristino (come da ultimo ordinato all’impresa in data 23 maggio 2023). Come intuibile, atti che puntano a rimuovere tali ausili di sicurezza costituiscono non solo reato, ma anche un aumento di rischio per tutti gli utenti che utilizzano quel tratto di strada. (Com)