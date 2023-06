Francia: Macron, 500 milioni di euro di investimenti in più nell'intelligenza artificiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia investirà 500 milioni di euro per sviluppare l'intelligenza artificiale e far emergere aziende del settore. Lo ha detto il presidente Emmanuel Macron durante una visita al Viva tech, salone parigino dedicato al settore dell'innovazione tecnologica. "Dobbiamo fare emergere tra i cinque e i dieci cluster" con un investimento di 500 milioni di euro "per avere due o tre poli di eccellenza", ha detto il capo dello Stato. (Frp)