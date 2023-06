Francia-India: Melenchon, Modi non benvenuto al 14 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro indiano Narendra Modi "non è benvenuto" in Francia per le celebrazioni del 14 luglio. Lo scrive su Twitter Jean-Luc Melenchon, leader del partito di opposizione La France Insoumise. "L'India è un Paese amico. Ma Narendra Modi, il suo primo ministro, è di estrema destra e violentemente ostile ai musulmani nel suo Paese. Non è il benvenuto al 14 luglio, festa di quelle Libertà, uguaglianza e fraternità che disprezza", si legge nel post.(Frp)