Roma: incidente Grottaferrata, possibile guasto ai freni del camion, feriti sono coscienti

- Possibile guasto ai freni del camion coinvolto nell'incidente avvenuto in via Anagnina, nei pressi di Grottaferrata, a Roma. Il fatto è avvenuto intorno alle ore 12:30 di oggi, all'altezza del civico 58, dove il camion, per cause non meglio precisate, stava percorrendo un tratto di strada contromano. Da quanto si apprende, non si esclude che il camion possa avere avuto problemi ai freni. Sono tuttavia in corso gli accertamenti. Nell'impatto sono state coinvolte sei vetture, e sei persone sono rimaste ferite, due di loro trasportate in ospedale in codice rosso dopo essere state estratte dalle lamiere delle auto su cui viaggiavano. I due sono coscienti e non in pericolo di vita. Sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118, e i carabinieri della compagnia di Frascati e della stazione di Grottaferrata per i rilievi.(Rer)