Berlusconi: Casellati, c'ero nel '94 come oggi, grazie presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "C’ero nel 1994 e ci sono oggi. Sono stati trent’anni straordinari, di amicizia e di impegno politico. Trent’anni in cui ho potuto conoscere da vicino l’uomo accattivante e generoso, l’imprenditore visionario e lo statista coraggioso. Fiera e orgogliosa di essere stata al tuo fianco perché hai rivoluzionato la politica, innovato la forma tradizionale dei partiti presentandoti come un leader che sapeva parlare direttamente alla gente. Quella gente comune che oggi ha riempito le piazze e le strade di tutta l’Italia per tributarti l’ultimo saluto. Grazie presidente. Non ti dimenticherò mai". Lo scrive su Twitter, in occasione dei funerali di Stato di Silvio Berlusconi, Elisabetta Casellati, senatrice di Forza Italia e ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa. (Rin)