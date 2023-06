Migranti: Tsipras su naufragio davanti alla Grecia, mettere umanità al primo posto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dobbiamo mettere l’umanità al primo posto e stare accanto ai sopravvissuti del naufragio. Lo ha scritto su Twitter il leader di Syriza-Alleanza progressista, Alexis Tsipras, commentando la notizia del peschereccio affondato stamane al largo di Pylos, in Grecia. “Purtroppo le vite umane, di questi tempi, non hanno lo stesso valore per tutte le persone”, ha osservato il leader della sinistra radicale, spiegando anche di aver contattato il premier ad interim, Ioannis Sarmas, per ricevere informazioni sulla tragedia. “Questo momento ci impone di mettere l’umanità al primo posto e di stare accanto ai sopravvissuti del naufragio, intensificando allo stesso tempo le ricerche dei dispersi”, si legge nel tweet di Tsipras. A seguito di quanto accaduto, il leader di Syriza-Alleanza progressista ha annunciato il rinvio dei prossimi appuntamenti elettorali.(Gra)