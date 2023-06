Berlusconi: Bergamini (FI), innalzamento pensioni minime sia priorità agenda governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La riforma a cui il presidente Berlusconi era più 'sentimentalmente' legato era 'quella che mettesse in grado gli anziani del Paese di vivere con dignità': l'innalzamento delle pensioni minime. Lui pensava che le persone anziane, dopo una vita di lavoro, meritassero di più di quello che lo Stato è in grado di dar loro". Lo ha detto Deborah Bergamini, vicepresidente dei deputati di Forza Italia, intervenendo a Isoradio. "Questo - ha proseguito la parlamentare - è un tratto che ha caratterizzato tutta la sua storia politica. Innalzare entro i prossimi cinque anni le pensioni minime a mille euro è un impegno contenuto anche nel programma con cui ci siamo presentati alle ultime elezioni Politiche, e il presidente Berlusconi ne aveva parlato anche nelle ultime apparizioni pubbliche. Nel 2001, Berlusconi ha rispettato l'impegno contenuto nel 'Contratto con gli italiani', portando le pensioni minime a un milione di lire. Se questa - ha concluso Bergamini - diventa una priorità dell'agenda del governo, e secondo me dovrebbe esserlo, si troveranno le risorse".(Rin)