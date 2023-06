Lavoro: Uilca su Groupama, sottoscritta ipotesi rinnovo contratto integrativo aziendale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sottoscritta l'ipotesi di rinnovo del Contratto integrativo aziendale per le lavoratrici e i lavoratori di Groupama assicurazioni. "L'ipotesi di accordo raggiunta, senza dover ricorrere ad alcuna forma di mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori, è sicuramente frutto del notevole impegno delle Organizzazioni Sindacali e di consolidate e corrette relazioni industriali e sarà presentata in assemblea alle lavoratrici e ai lavoratori di Groupama nel mese di giugno", afferma Bianca Cuciniello, coordinatrice della Rsa Uilca Groupama. Si tratta di un’ipotesi di accordo che mira al recupero del potere di acquisto attraverso un aumento di tutti gli istituti economici; introduce garanzie innovative nella polizza linea salute dipendenti, migliorandone altre, e rimuove parametri discriminanti, retaggio del passato, introducendo il principio di mutualità. Tra gli istituti economici è stata prevista l'una tantum per la vacanza contrattuale di 1.000 euro fino al sesto livello e di 1.100 euro per Quadri e Funzionari; per entrambi gli scaglioni, 250 euro saranno destinati al welfare. Prevista la sostituzione dell'importo relativo al bonus Partecipazione, calcolato sulla base delle presenze/assenze, aggiungendo nel 2023 al valore massimo di 661 euro un importo di 250 euro destinati al welfare, per un totale di 911 euro. L’importo nel 2024 sarà aumentato a 1.050 euro e nel 2025 a 1.200 euro. Inoltre, è stato previsto un aumento del 10 per cento delle tabelle degli importi riferiti al premio di produttività parte variabile, legato ai parametri di combined ratio totale danni e all’utile di bilancio, che viene erogato ogni anno nel mese di luglio. Da evidenziare l’eliminazione dei parametri discriminanti (malattia) del Premio di Produttività parte fissa per i dipendenti di Groupama prima dell’operazione con Nuova Tirrena, pari al 3 per cento della retribuzione annua lorda corrisposta nell’anno precedente. (segue) (Com)