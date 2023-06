Lavoro: Uilca su Groupama, sottoscritta ipotesi rinnovo contratto integrativo aziendale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumentati le indennità di trasferta sia per il personale interno che esterno, gli importi delle borse di studio per gli esami sostenuti dai lavoratori studenti, l’importo per le anticipazioni delle spese scolastiche per figli dipendenti e prevista una maggiore fruibilità delle borse di studio per figli dipendenti. L’aumento a regime dello 0,90 del contributo carico azienda, che arriverà nel triennio di vigenza contrattuale a 7,90, renderà il Fondo Pensione uno tra i più alti del settore. Le migliorie introdotte nella polizza sanitaria sono sostanzialmente: un aumento del massimale a 40.000 euro per interventi e a 150.000 euro per grandi interventi, oltre a 25.000 euro per malattie oncologiche e medicinali; aumento dei giorni di copertura pre e post-intervento a 120 per interventi eccezionali e a 240 post-intervento per patologie oncologiche; miglioramento del massimale per le visite specialistiche; ampliamento delle terapie particolari; diminuzione della frequenza a due anni per la sostituzione delle lenti correttive; inserimento di una garanzia ad hoc per figli minori affetti da autismo e di una nuova garanzia che prevede il riconoscimento dell’indennità giornaliera in caso di ricovero per intervento chirurgico motivato da anomalia o mutazione genetica. Migliorie anche per il chek up, oltre all'aumento dei buoni pasto (8 euro dal lunedì al giovedì e 6 euro il venerdì). “Tutti gli istituti saranno in vigore a partire dal prossimo primo luglio, a eccezione del contributo carico azienda al Fondo Pensione che entrerà in vigore retroattivamente con la data del primo gennaio 2023 a seguito dell’approvazione dell’assemblea”, conclude Cuciniello. (Com)