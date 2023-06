Usa: intelligenza artificiale, lavoratori a progetto sul chatbot di Google presentano reclamo dopo il licenziamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di lavoratori a progetto assunti da Google per sviluppare Bard, il chatbot basato sull’intelligenza artificiale progettato dal colosso di Mountain View, ha presentato un reclamo al Consiglio nazionale per i rapporti di lavoro, l’agenzia federale che si occupa di far rispettare il diritto occupazionale per quanto riguarda la contrattazione collettiva. Nel reclamo, i dipendenti affermano di essere stati licenziati dopo aver segnalato alla società una serie di problemi relativi alla paga insufficiente e alle “tempistiche irragionevoli” chieste da Google, che secondo loro avrebbe avuto un impatto negativo sulla loro attività, tesa a limitare i rischi per la sicurezza derivanti dai chatbot e dai software basati sull’intelligenza artificiale. I sei dipendenti, assunti dalla società australiana Appen, specializzata nello sviluppo di prodotti basati sul machine learning e che lavora a progetto per diverse grandi aziende nel settore della tecnologia, affermano di essere stati licenziati illegalmente, dopo aver passato quasi un anno a chiedere migliori condizioni di lavoro. “Appen è responsabile delle condizioni di lavoro dei propri dipendenti, anche per quanto riguarda la paga e le tempistiche che vengono richieste”, ha precisato un portavoce di Google, Courtenay Mencini. (Was)