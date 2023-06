Pd: Ambrogiani, nel Lazio al via votazioni primarie anche a Marino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica "si terranno le primarie per la scelta del nuovo segretario regionale del Partito democratico del Lazio. Parteciperanno alle primarie il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Daniele Leodori, e il Consigliere comunale di Roma Capitale, Mariano Angelucci e si potrà votare dalle ore 8:00 alle ore 20:00, presso i gazebo che saranno allestiti su tutto il territorio del Lazio". Lo afferma in una nota il segretario del Pd di Marino, Sergio Ambrogiani. "Anche a Marino è tutto pronto per le votazioni e, come la volta precedente, saranno due sono i seggi elettorali dove recarsi votare: quello di Corso Trieste, 92 (Marino Centro) per le sezioni dall'1 fino alle 11, e quello di via Silvio Pellico 81 per le sezioni dalla 12 fino alla 32, situato a Santa Maria delle Mole - aggiunge -. Abbiamo di fronte un grande momento di democrazia e partecipazione popolare per delineare il presente e il futuro del nostro partito nel Lazio. Vi aspettiamo ai seggi", conclude.(Com)