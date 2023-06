Usa: Biden ringrazia Senato dopo conferma di Jared Bernstein alla guida del Consiglio dei consulenti economici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha ringraziato il Senato per aver confermato Jared Bernstein alla guida del Consiglio dei consulenti economici della Casa Bianca. In una nota, Biden ha ricordato che l’economia statunitense sta facendo progressi nel contrasto all’inflazione, mantenendo un tasso di disoccupazione ai minimi storici. “Abbiamo ancora molto lavoro da fare, ma gli impieghi e gli stipendi sono in aumento, mentre l’inflazione scende: sono ansioso di continuare a lavorare con Jared per costruire una economia che garantisca condizioni dignitose per i nostri lavoratori”, ha detto. (Was)