Berlusconi: Pier Silvio a dipendenti Mediaset, “domani torniamo ad essere azienda viva”

21 luglio 2021

- Da domani “facciamo click e torniamo ad essere l’azienda viva, forte, come è stato lui e come vorrebbe”. Lo ha affermato il presidente di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, che questo pomeriggio ha incontrato i dipendenti dell’azienda al termine del funerale del padre, Silvio Berlusconi. “Vi ho raccontato di quanto mio papà amasse l’azienda, la sua Mediaset. Lo sapevamo tutti ma ho sentito il bisogno di farlo e anche negli ultimi giorni l’amore per il nostro lavoro, la sua voglia di portare al Paese calore, divertimento, gioia, e informazione è stata viva, sempre”, ha sottolineato Pier Silvio Berlusconi, che ha aggiunto: “Uno degli ultimi ricordi che ho siamo io e lui davanti alla televisione. Era sempre pronto ad entrare nel nostro lavoro e mille volte mi ha detto: ma come fate, sono orgoglioso di te e di tutta la nostra azienda perché portiamo la vita nelle case degli italiani”. “Da domani cambiamo marcia e guardiamo avanti. Lui rimarrà sempre nei nostri cuori”, ha concluso il presidente di Mediaset, ricordando che “noi saremo sempre una prova di libertà, noi siamo liberti in tutto quello che portiamo nelle case degli italiani, degli spagnoli, e speriamo presto anche in altri Paesi”. (Rin)