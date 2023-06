© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl Sindaco di Milano Giuseppe Sala, interviene con un saluto all'evento Sky Live per i 20 anni di SkyPalazzo Reale, Piazza duomo (ore 9)L'assessora all'ambiente e verde Elena Grandi interviene in apertura dell'incontro dedicato al "Sistema di Deposito Cauzionale: quali vantaggi per il riciclo". Nel corso dell'evento viene presentato uno studio (commissionato dalla Campagna Nazionale "A Buon Rendere", promossa dall'Associazione Comuni Virtuosi) che analizza gli impatti derivanti dall'introduzione di un Sistema di Deposito Cauzionale in Italia, finalizzato al riciclo per gli imballaggi monouso per bevande.Dipartimento di Scienze Politiche della Statale di Milano, sala lauree, via Conservatorio 7 (ore 10:20)Conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2023 di Milano Pride. Intervengono Lamberto Bertolé, assessore al Welfare e Salute, Alice Redaelli, Cig Arcigay Milano, Francesco Pintus, Milano Pride, Alex D'Aulerio associazione per la cultura e l'etica transgenere e Massimiliano D'Eugenio, Famiglie Arcobaleno.Palazzo Marino, Sala Franco brigida, Piazza scala, 12 (ore 11)L'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi interviene alla presentazione del programma di "AriAnteo" e "Anteo nella città" per l'estate 2023.Palazzo Reale, Piazza Duomo, 14 (ore 14:30)L'assessora alle Politiche del Lavoro e Sviluppo Economico Alessia Cappello partecipa al convegno "Milano inclusiva: nasce il nuovo Centro Tog" .IBM Studios, piazza Gae Aulenti 10 (ore 18)Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, prende parte alla presentazione del libro di Stefania Battistini "Una guerra ingiusta".Libreria Mondadori, Piazza del Duomo (ore 19)REGIONEL'assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, prende parte al convegno “Migliorare la performance tra innovazione e sostenibilità” al “Forum risk management”.Fiera di Bergamo, sala Caravaggio, via Lunga, 1 Bergamo, (ore 9)Intervista al Presidente Attilio Fontana nell'ambito dell'evento Sky LivePalazzo Reale, piazza del Duomo (ore 10)L'assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi interviene al convegno “Insieme per la biodiversità in Lombardia” organizzato dal Parco Nord Milano in collaborazione con Fla (Fondazione Lombardia per l'Ambiente) e Regione Lombardia, in occasione del “Festival della Biodiversità”. Previsti, tra gli altri, gli interventi del presidente del Parco Nord Milano, Marzio Marzorati e del sindaco di Bresso, Simone Cairo. Modera i lavori Fabrizio Piccarolo di Fondazione Lombardia per l'Ambiente.Oxy.gen Spazio Zambon, via Campestre – Bresso/Mi (ore 10)L'assessore alla Cultura, Francesca Caruso, partecipa alla conferenza stampa di presentazione di “InnovaCultura”, il nuovo progetto di Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e Unioncamere Lombardia che ha l'obiettivo di sostenere istituti e luoghi della cultura per favorire nuove competenze e un ripensamento delle proprie attività. Sono presenti anche il presidente di Fondazione Cariplo, Giovanni Azzone, e il direttore operativo di Unioncamere Lombardia, Fabrizio Ventrice.Palazzo Pirelli, Sala Gonfalone, via Fabio Filzi, 22 (ore 10:30)Il sottosegretario di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Lara Magoni, interviene alla conferenza stampa di presentazione di Eurovolley in Tour, in vista della tappa di Monza dei Campionati europei femminili.Palazzo Lombardia, ingresso N1, 11° piano, Sala stampa, N1, piazza Città di Lombardia, 1 (ore 12)Il Gruppo regionale del Pd presenta la nuova iniziativa sulla sanità lombarda. Alla conferenza stampa sono presenti il capogruppo Pierfrancesco Majorino e il capodelegazione in III Commissione Sanità, Carlo Borghetti.Palazzo Pirelli, 14esimo piano, via Filzi 22 (ore 12)VARIEIntesa Sanpaolo, la nuova isybank e le sfide dell’innovazione tra banca e fintech. Intervengono, tra gli altri, Carlo Messina, Consigliere Delegato e CEO Intesa Sanpaolo e Stefano Barrese, Responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa SanpaoloSpazio eventi Intesa Sanpaolo, Via Melchiorre Gioia, 22 (ore 11:30)Il Viceministro delle infrastrutture e trasporti Galeazzo Bignami, il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il Sindaco di Milano Beppe Sala il Presidente di ACI Angelo Sticchi Damiani e il Presidente di AC Milano Geronimo La Russa intervengono alle celebrazioni per i 120 anni dell'AC Milano.Corso Venezia, 43 (ore 18:30) (Rem)