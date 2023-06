Migranti: Mitsotakis su naufragio Grecia, contro reti criminali serve risposta netta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contro le reti criminali che trafficano le persone disperate serve una risposta netta. Lo ha affermato il leader di Nuova Democrazia, Kyriakos Mitsotakis, commentando la notizia del peschereccio affondato stamane al largo di Pylos, in Grecia. “La tragedia evidenzia il fatto che il problema dell’immigrazione richiede una politica europea coerente”, ha osservato Mitsotakis, che durante la giornata ha contattato il premier ad interim, Ioannis Sarmas, per ricevere informazioni su quanto accaduto. “Siamo tutti scioccati dal tragico naufragio avvenuto nelle acque del Mediterraneo, a sud-ovest del Peloponneso. Sono addolorato per la perdita di così tante vite innocenti”, ha affermato il leader di Nuova Democrazia. A seguito della tragedia, Mitsotakis ha rinviato un appuntamento elettorale che era in programma oggi nella città di Patrasso.(Gra)