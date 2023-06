Germania: ministero Esteri non ha versato fondi a ong che salvano migranti nel Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri tedesco non ha ancora versato i fondi destinati alle organizzazioni non governative che salvano i migranti nel Mar Mediterraneo. È quanto riferisce il settimanale “Der Spiegel”, aggiungendo che si tratta di due milioni di euro all'anno dal 2023 al 2026. Il contributo è stato deciso dal governo federale a novembre del 2022 a favore di United 4 Rescue, associazione sostenuta dalla Chiesa evangelica tedesca che finanzia le ong attive nel soccorso ai profughi nel Mediterraneo. Tuttavia, come nota “Der Spiegel”, gli Esteri intendono sostenere soltanto i progetti che queste organizzazioni svolgono “a terra”e non le loro operazioni di salvataggio in mare. Il dicastero ha confermato di non aver ancora effettuato i versamenti per United 4 Rescue, che rimangono oggetto di consultazioni. Una decisione definitiva non è ancora stata assunta. A ogni modo, ha sottolineato il ministero degli Esteri tedesco, “non vi sarà alcuna esclusione totale di determinati progetti come le operazioni in mare”. Secondo Liza Pflaum, a gennaio scorso, il dicastero ha comunicato di avere “l'obbligo politico” di non finanziare l'acquisto o la manutenzione delle navi delle ong. A marzo, gli Esteri hanno offerto un compromesso, secondo “Der Spiegel”. A essere finanziati sarebbero stati soltanto “progetti concreti o proposte a terra” di partner di United4Rescue che svolgono “un lavoro simile a quello di Medici senza frontiere” nel centro di accoglienza per i migranti di Lampedusa. Il sostegno per i costi legati alle navi delle ong doveva, invece, essere oggetto di “ulteriore valutazione” e non era confermato. (segue) (Geb)