Germania: ministero Esteri non ha versato fondi a ong che salvano migranti nel Mediterraneo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, United 4 Rescue insiste per ottenere i fondi per le imbarcazioni: “Siamo un'organizzazione di soccorso in mare e vogliamo rimanere tali”. Come affermato da Pflau, “non possiamo fare a meno di avere l'impressione” che i vertici del ministero degli Esteri stiano “bloccando il rilascio dei fondi e quindi anche il salvataggio delle persone in pericolo”. Secondo “Der Spiegel”, il finanziamento sarebbe fermo a causa di “questioni personali”. Nel consiglio di United4Rescue siede infatti il teologo evangelico Thies Gundlach, compagno di Katrin Goering-Eckardt, vicepresidente del Bundestag dove è deputata dei Verdi. Allo stesso partito appartiene la ministra degli Esteri Annalena Baerbock. Il dicastero intenderebbe, quindi, “evitare qualsiasi impressione di conflitto di interessi”. Inoltre, l'esecutivo federale non vorrebbe “appesantire il già non facilissimo rapporto” con il governo del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, finanziando le ong che soccorrono i migranti nel Mediterraneo. Secondo fonti nel governo di Berlino, i rapporti tra Germania e Italia in materia di politica di asilo dell'Ue sono stati finora “sorprendentemente costruttivi”. (Geb)