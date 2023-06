Medio Oriente: Austin incontrerà omologo israeliano a Bruxelles, focus su Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, avrà domani un bilaterale con l’omologo israeliano, Yoav Gallant, a margine della ministeriale Nato a Bruxelles, per discutere il contrasto alle attività destabilizzanti dell’Iran in Medio Oriente. Un funzionario israeliano rimasto anonimo ha riferito al portale di informazione “Axios” che l’Iran sarà “al centro dell’agenda dell’incontro”. Il colloquio è stato organizzato dopo che recenti indiscrezioni di stampa hanno segnalato una ripresa dei contatti tra Washington e Teheran, al fine di raggiungere un accordo sul programma nucleare iraniano. Una prospettiva che ha sempre incontrato la ferma opposizione di Israele. Secondo le fonti, Austin e Gallant discuteranno anche una recente proposta statunitense per rafforzare la pianificazione militare congiunta, al fine di contrastare le attività iraniane sul piano regionale. Il ministro israeliano, inoltre, sarebbe intenzionato ad esortare gli Stati Uniti a velocizzare la consegna di quattro aerei Kc-46 che Gerusalemme ha acquistato nel 2022. (Was)