Berlusconi: De Poli, ha amato l’Italia fino all’ultimo

21 luglio 2021

- "Una grande emozione per me oggi pomeriggio a Milano: in Duomo, l’ultimo saluto dell’Italia e degli italiani a te, caro Silvio, che sei stato più di un presidente per questo bellissimo Paese. Sei stato un grande italiano, innovatore, intraprendente, coraggioso, che ha sempre creduto profondamente nella nostra Italia, nel suo futuro. Nel mio cuore di te conserverò per sempre un ricordo: la tua umanità, la tua gentilezza. Ciao Silvio, l’Italia ti abbraccia". Lo scrive su Facebook il senatore e presidente nazionale Udc Antonio De Poli che oggi ha preso parte ai funerali di Silvio Berlusconi in duomo a Milano.(Rin)