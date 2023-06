Berlusconi: Pella (FI), provo grande commozione e grande ammirazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da militante della prima ora, da quelle prime riunioni di settembre 1993, oggi mi sono passate davanti agli occhi e nella mente tantissime immagini di questi 29 anni ininterrotti in Forza Italia e di tutte le grandi imprese rese possibili da Silvio Berlusconi: provo grande commozione e grande ammirazione, e insieme a me le moltissime autorità e persone presenti oggi in Duomo e lungo le vie di Milano, di fronte a una persona che continuerà a insegnarmi e a trasmetterci ancora tanto, perché tanto è quello che ha saputo dare al Paese e alla vita pubblica dell'Italia con la sua grande intelligenza e il suo intuito mai sopito, la sua passione e la sua grinta, l'energia e la voglia di vivere che hanno caratterizzato ogni momento della sua vita". Lo afferma, in una nota, Roberto Pella, capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio a Montecitorio, che aggiunge: "Tutto quello che ha saputo costruire non é frutto del caso, ma di un percorso sapientemente realizzato, senza sosta, giorno dopo giorno, con l'attenzione ai piccoli dettagli e a tutti i territori e ai militanti del partito. Ciascuno di noi, in Forza Italia e non solo, ha dei ricordi sia personalissimi sia pubblici con lui, a testimonianza di quanto ha saputo essere presente e veramente vicino alle persone. La sua eredità valoriale è inestimabile e sempre continueremo a portarla avanti e a renderla concreta per il bene del Paese".(Com)