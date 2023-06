Nato: Ungheria contraria all’adesione della Svezia, senatore Usa sospende vendita di armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore statunitense Jim Risch, capogruppo repubblicano in commissione Esteri alla camera alta del Congresso, intende bloccare la vendita di armamenti per 735 milioni di dollari all’Ungheria, fino a che le autorità di Budapest non ritireranno l’opposizione all’adesione della Svezia alla Nato. Il senatore dell’Idaho ha affermato in una nota di aver espresso “più volte le mie preoccupazioni in merito alla faccenda: le autorità ungheresi non hanno rispettato le promesse fatte in passato, e per questo motivo ho deciso che la vendita di armamenti sarà sospesa, fino a che non prenderanno i provvedimenti necessari per consentire l’adesione della Svezia”. Il blocco riguarda la vendita di 24 sistemi missilistici Himars e circa un centinaio di missili. (Was)