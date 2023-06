Lavoro: al Lazio maglia nera per il precariato, il 38,5 per cento dei contratti è di un giorno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E infatti, nello scorso anno, sono stati registrati 1.907.790 nuovi rapporti di lavoro a fronte di 1.857.341 cessazioni. Le attivazioni hanno riguardato 775.000 persone, le cessazioni hanno interessato 740.000 lavoratori. Il saldo tra attivazioni e cessazioni totali resta positivo ma non va oltre le 50 mila unità. Tra i 775.000 che a fine dello scorso anno avevano sottoscritto un contratto di lavoro, soltanto l'11,3 per cento è stato inquadrato a tempo indeterminato. Il restante 88,7 per cento è suddiviso tra: 66,6 per cento a tempo determinato, 16,5 per cento altre forme di contratto, 3,4 per cento contratti di collaborazione, 2,2 per cento contratti di apprendistato. Tra i 740.000 che invece hanno registrato una cessazione ben il 78,9 per cento è legato alla scadenza di un contratto a termine, la fetta principale. L'11,9 per cento è dovuto a dimissioni, il 4,7 per cento a licenziamento, il restante 4,5 per cento è riconducibile ad altre cause. (segue) (Rer)