Lavoro: al Lazio maglia nera per il precariato, il 38,5 per cento dei contratti è di un giorno (3)

- Nel Lazio, tra i contratti cessati, quelli che avevano una durata inferiore ai 30 giorni è in aumento: la percentuale passa dal 56,6 per cento del 2018 al 59,8 per cento del 2022. Il dato regionale appare nettamente in controtendenza con la fotografia scattata dall'Istat, sui dati del primo trimestre del 2023, e che vede un aumento dei dipendenti a tempo indeterminato di 542 mila unità e un calo di quelli a termine di 79 mila unità. Su base locale "già nel primo trimestre 2023 nel Lazio il rapporto tra contratti cessati e persone coinvolte è pari a 2,08 - prosegue Di Cola -. Significa che poco più di 190.000 lavoratrici e lavoratori sono rimaste senza lavoro almeno due volte nel giro di tre mesi. Un rapporto in aumento rispetto al primo trimestre 2022, che evidenzia una maggiore precarietà. La serie storica evidenzia che nel Lazio il ricorso ai contratti di un solo giorno, e comunque inferiori al mese, è un fenomeno strutturale e in aumento". (segue) (Rer)