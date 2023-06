Lavoro: al Lazio maglia nera per il precariato, il 38,5 per cento dei contratti è di un giorno (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consolidamento del precariato nel Lazio, in controtendenza con l'andamento nazionale, "in parte è legato al diverso insediamento dei settori produttivi e del lavoro nella nostra regione rispetto alle altre - sottolinea il segretario romano della Cgil -. Nel Lazio abbiamo settori in cui il lavoro va ben oltre il concetto di discontinuità. Pensiamo al mondo dello spettacolo e della produzione culturale: l’Inps nel 2022 ha certificato che oltre 55.000 attori nel Lazio hanno lavorato con contratti da lavoro dipendente mediamente sei giorni nel corso dell’anno". E in questo contesto, "abbiamo bisogno di scelte importanti per invertire la tendenza, come continuiamo a chiedere con le nostre mobilitazioni, sia a livello nazionale con normative per abolire il precariato, sia a livello locale partendo dal Patto per il lavoro e lo sviluppo sostenibile, proposto unitariamente a Roma Capitale, che ancora non vede la luce, e aprendo il prima possibile il confronto con la Regione Lazio, che deve dare attuazione alla legge regionale sugli appalti", conclude Di Cola. (Rer)