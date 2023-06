Governo: Fratoianni (Avs), misurarsi con realtà per costruire alternativa a destre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è ora che la politica e le istituzioni del nostro Paese tornino a misurarsi con la realtà drammatica che ci circonda?". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni parlamentare dell'Alleanza verdi e sinistra. "Punto primo: ieri in sole 24 ore - spiega - in Italia sono morte 6 persone sui luoghi di lavoro. Una strage di Stato ormai infinita ed insensata, nell'indifferenza di chi dovrebbe tutelare la sicurezza e il diritto ad un lavoro. Punto secondo: oggi nel Mediterraneo l'ennesima tragedia con centinaia di vittime colpevoli solo di cercare una vita migliore. Un'altra strage che ci dice quanto siano ipocrite le urla e gli slogan muscolari e quanto sia necessario invece un sistema istituzionale nazionale ed europeo di ricerca e soccorso nel Mediterraneo. Punto terzo: nel 2023 un italiano su 5 rischia la povertà, sono almeno 12 milioni di persone. Numeri impressionanti ed indegni per una grande Paese come il nostro. E si continua ad insistere a fare la guerra ai poveri. Noi continueremo a batterci perché le cose cambino e perché su questi temi - conclude Fratoianni - si costruisca l'agenda dell'alternativa alle destre".(Rin)