Bologna: Campaner, visita presidente Iraq conferma “vocazione internazionale” Alma Mater

- La recente visita del presidente dell'Iraq, Abdul Latif Rashid, all'Alma Mater Studiorum ha suscitato l'entusiasmo della responsabile per le relazioni internazionali dell'Università di Bologna, Raffaella Campaner, la quale ha sottolineato l'importanza di questo evento nel consolidare i legami tra il Paese arabo a maggioranza sciita e l'Italia. Secondo Campaner, l'Università di Bologna considera le relazioni internazionali come una dimensione essenziale delle sue attività, in tutte le loro sfaccettature. "L'Università di Bologna è convintamente impegnata nel promuovere l'interazione con studiosi e studenti internazionali, poiché ciò costituisce parte integrante della nostra didattica, dell'apprendimento e delle nostre ricerche", ha affermato Campaner. Inoltre, ha evidenziato la collaborazione esistente tra l'Università di Bologna e le istituzioni accademiche irachene, sottolineando l'incremento della presenza di studenti iracheni presso l'ateneo negli ultimi anni. (segue) (Res)