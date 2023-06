Bologna: Campaner, visita presidente Iraq conferma “vocazione internazionale” Alma Mater (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La responsabile per le relazioni internazionali ha anche sottolineato l'importanza del ruolo degli organi accademici nel creare un ambiente accogliente e inclusivo per gli studenti internazionali, in stretta collaborazione con le istituzioni locali come il Comune e la Regione. Questo impegno mira a garantire che l'Università di Bologna sia un luogo dove gli studenti provenienti da tutto il mondo possano sentirsi a casa e contribuire a un ambiente di scambio culturale e conoscenza reciproca. La visita del presidente dell'Iraq all'Università di Bologna rappresenta un'occasione preziosa per rafforzare i legami tra i due paesi e promuovere una maggiore comprensione e cooperazione. L'Università di Bologna, con la sua vocazione internazionale, si conferma un importante ponte di scambio e collaborazione tra nazioni, dimostrando ancora una volta il suo impegno per le relazioni internazionali e l'importanza di un dialogo aperto e costruttivo tra diverse culture e tradizioni. (Res)