Libia: il generale Haftar e l'Egitto sempre più distanti in vista delle elezioni

- Il comandante in capo dell'autoproclamato Esercito nazionale della Libia (Lna), generale Khalifa Haftar, e l'Egitto sembrano sempre più distanti. Le forze dell'Lna, infatti, hanno recentemente espulso via terra circa 4.000 cittadini migranti egiziani dalla Cirenaica, la regione libica orientale che confina con l'Egitto. Almeno 2.000 di questi erano entrati nel Paese legalmente e fornivano alle famiglie rimaste in Egitto rimesse e valuta estera. Si tratta, a ben vedere, di un problema non solo di sicurezza, ma anche economico dal momento che l'Egitto sta affrontando una grave carenza di liquidità. Oltre a questo, bisogna menzionare il presunto sostegno fornito dall'Lna alle forze del generale Mohamed Hamdan Dagalo, comandante delle Forze di supporto rapido (Rsf), le milizie sudanesi che stanno cercando di prendere il potere a Khartum. La stabilità del Sudan, infatti, rappresentanti una questione di sicurezza nazionale per l'Egitto, tanto è vero che lo scoppio della guerra civile ha causato una considerevole ondata migratoria che si è riversata nel territorio egiziano, seppur ancora senza gravi conseguenze. Inoltre, è opportuno menzionare il rapporto sempre più stretto tra il clan di Haftar e le autorità al potere a Tripoli, a loro volta invise al Cairo che ritengono il Governo di unità nazionale libico "scaduto" e avallano l'insediamento di un nuovo esecutivo tramite l'azione del presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, Aguila Saleh. “Agenzia Nova” ha parlato di questo fascicolo con Jalel Harchaoui, associate fellow presso il Royal United Services Institute. (segue) (Lit)