Libia: il generale Haftar e l'Egitto sempre più distanti in vista delle elezioni (2)

- Proprio ieri, 13 giugno, Haftar e Saleh si sono incontrati a Bengasi insieme a 90 deputati. Il sito web d’informazione “Al Wasat” precisa che l'incontro si è tenuto dopo le sessioni del parlamento, svolte lunedì e martedì a Bengasi, per discutere dei risultati del Comitato misto 6+6 per la preparazione delle leggi elettorali. “Dopo gli incontri a Bouznika, in Marocco, il capo dei servizi segreti egiziani, il generale Abbas Kamel, si è recato a Benina, a est di Bengasi, per dire ad Haftar di considerare di non candidarsi, ma soprattutto di non esercitare ulteriori pressioni su Saleh e non essere aggressivo nei confronti del Comitato 6+6”, ha detto Harchaoui. Secondo l’analista, Saddam Haftar, figlio del “feldmaresciallo” al comando della brigata Tariq Bin Ziyad, ha provato a rimuovere Saleh dal suo incarico per due motivi. Innanzitutto, perché Saleh sostiene fortemente l’idea secondo cui il primo ministro del Governo di unità nazionale della Libia (Gun), Abdulhamid Dabaiba, “dovrebbe rinunciare al suo incarico prima delle elezioni e, se così fosse, il dialogo di Saddam Haftar con Dabaiba finirebbe”, ha affermato Harchaoui, aggiungendo che “nonostante non ne sia pienamente soddisfatto, il figlio di Haftar vuole mantenere il suo rapporto con il premier del Gun”. In secondo luogo, Haftar vuole rimuovere Saleh perché “non si fida di lui come supervisore della preparazione delle leggi elettorali”, in quanto nei nuovi disegni di legge vi è un articolo che complicherebbe la candidatura del comandante dell’Lna. (segue) (Lit)