Libia: il generale Haftar e l'Egitto sempre più distanti in vista delle elezioni (3)

- Si tratta dell’articolo 85 delle “leggi elettorali per il presidente”, secondo cui “un nuovo governo dovrebbe essere instaurato ancora prima delle elezioni con la funzione di supervisionarle”, ha detto Harchaoui. Nonostante si tratti di un articolo che accelererebbe il ritiro di Dabaiba dalla presidenza, soddisfacendo il desiderio di Saleh e del presidente dell’Alto Consiglio di Stato, Khaled al Mishri, questi ultimi non hanno ancora firmato i nuovi disegni per le leggi elettorali, “a causa delle pressioni di Haftar”, ha detto l’analista. Secondo Harchaoui, “Saleh è il leader della fazione che sostiene il ritiro di Dabaiba, di cui fanno parte l’Egitto, la Francia, l’Arabia Saudita, parti di Ankara e di Washington”. Gli Emirati Arabi Uniti, invece, “oramai sostengono Dabaiba molto più della Turchia”, secondo l’analista. (segue) (Lit)