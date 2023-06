Libia: il generale Haftar e l'Egitto sempre più distanti in vista delle elezioni (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nodo principale riguarda la doppia cittadinanza del futuro presidente: l’Alto Consiglio di Stato di Tripoli (un "Senato" con funzioni prevalentemente consultive ma comunque indispensabili per le nomine e le decisioni più rilevanti) è fermamente contrario al doppio passaporto, mentre la Camera dei rappresentanti è favorevole. Un altro nodo riguarda gli incarichi militari: per il Consiglio di Stato i potenziali candidati non dovrebbero provenire dalle Forze armate, mentre per il Parlamento dell’est del Paese, regione dominata dal generale Haftar, la questione non sarebbe un problema. Secondo quanto riferito da Saleh alla stampa egiziana, “abbiamo trovato una soluzione alla questione della candidatura dei militari”, che dovrebbero semplicemente dimettersi prima di concorrere al voto per poi tornare ai loro incarichi in caso di mancata elezione. (segue) (Lit)