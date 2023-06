Milano: due arrestati per le aggressioni del 27 maggio in piazza Gae Aulenti, uno è minorenne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 12 giugno 2023, nelle province di Milano e Varese, i Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno arrestato un 18enne di origini ivoriane, già detenuto per altra causa, e un 17enne italiano ritenuti responsabili di lesioni personali gravi in concorso per l’aggressione, avvenuta sabato 27 maggio 2023 nei pressi di piazza Gae Aulenti a Milano. Il provvedimento scaturisce dalle tempestive attività d’indagine condotte dalla Compagnia Carabinieri Milano Duomo, con il supporto del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Milano, che hanno permesso di identificare gli autori dell'aggressione consumata sabato 27 maggio 2023, a Milano, nei pressi di piazza Gae Aulenti, ai danni di un giovane 18enne di origine nord-africana. L'episodio, avvenuto in pieno giorno in una delle principali piazze del capoluogo, in quel momento frequentata da famiglie, giovani e turisti, aveva destato particolare allarme sociale, amplificato anche dalla diffusione delle immagini dell'aggressione realizzate dai giovani presenti e immediatamente condivise sui canali web e social network. I fatti sono stati subito oggetto di approfondimento nell'ambito di un Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato in via d'urgenza il giorno successivo. (segue) (Com)