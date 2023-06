Milano: due arrestati per le aggressioni del 27 maggio in piazza Gae Aulenti, uno è minorenne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le indagini sono iniziate immediatamente con l’intervento sul posto dei Carabinieri, che hanno sequestrato l’arma del delitto: un coltello di 20 cm, ritrovato ancora insanguinato nei pressi dei luoghi in cui si è consumata la vicenda. Avvalendosi delle dichiarazioni rese dai numerosi testimoni oculari dell'evento e dell’analisi dei filmati amatoriali, i militari dell’Arma sono riusciti, in poche ore, a ricostruire la dinamica della brutale aggressione, il cui movente è da ricondursi ad uno sguardo di troppo della vittima agli indagati. Questi ultimi, di conseguenza, armati di un coltello e di una bottiglia di vetro, hanno aggredito il giovane nord-africano con violenza, dimostrando incapacità di autocontrollo e approfittando della sua condizione di isolamento. Le menomazioni gravi e permanenti riportate dalla vittima ad una mano sono state documentate con l’escussione del personale sanitario intervenuto sul posto e dei medici. (segue) (Com)