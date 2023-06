Milano: due arrestati per le aggressioni del 27 maggio in piazza Gae Aulenti, uno è minorenne (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due giovani, quel giorno, erano stati autorizzati dalla comunità per minori, cui risultavano affidati, a uscire dalla struttura per raggiungere i rispettivi familiari e amici. Tuttavia, gli stessi, in violazione dei permessi ricevuti, avevano deciso di recarsi a Milano in zona Garibaldi facendo rientro in comunità solamente il giorno successivo, dopo essersi resi protagonisti dell'efferata aggressione e trascorso la notte in condizioni di irreperibilità. il 18 enne, è stato raggiunto dal provvedimento presso l'Istituto Penale per Minorenni "Beccaria" di Milano, dove è ristretto a seguito dell'aggravamento della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova ai servizi sociali in comunità, cui era sottoposto, mentre il 17 enne, anch'egli gravato da numerosi pregiudizi penali ed in atto sottoposto alla messa alla prova, è stato accompagnato dai Carabinieri in comunità. (Com)