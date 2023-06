Uruguay: emergenza idrica, solo nove giorni di fornitura per Montevideo e dintorni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fronte del possibile esaurimento delle scorte, le autorità stanno approntando diverse strategie. Una di queste è l'acquisto di un programma informatico che dovrà gestire la distribuzione ai cittadini di acqua potabile imbottigliata. Gli utenti della capitale e dintorni potrebbero dover scaricare una applicazione che permette loro di acquistare una quantità predeterminata di acqua, a costo zero o ribassato, a seconda della decisione che prenderà il governo. Al tempo stesso si sta ragionando su un'opera ingegneristica che permetterebbe di unire acqua dolce con quella salata del Rio de la Plata, in combinazione tale da essere potabile e non esaurire tutta la riserva del "Severino". Infine, grazie anche all'intervento dell'esercito, si lavora alla distribuzione di acqua potabile (senza alti livelli di salinità e cloro) presso scuole ed ospedali con camion cisterna. (Abu)