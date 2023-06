Malesia-Emirati: ministro Esteri Abdullah bin Zayed in visita a Kuala Lumpur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, Abdullah bin Zayed al Nahyan, è arrivato in Malesia per una visita ufficiale che si protrarrà fino a domani. Lo rende noto la diplomazia di Kuala Lumpur, secondo cui Abdullah bin Zayed avrà un incontro con l’omologo Zambry Abdul Kadir, con il quale “scambierà opinioni su varie questioni, specialmente sul rilancio delle relazioni bilaterali e sui dossier regionali e internazionali di comune interesse”. Il colloquio farà seguito alla recente visita in Malesia dell’erede al trono di Abu Dhabi Mohammed bin Zayed al Nahyan, conclusa lo scorso maggio. Gli Emirati sono il secondo partner commerciale della Malesia, la seconda destinazione per le esportazioni e la seconda fonte per le importazioni del Paese del sud-est asiatico. Nel 2022 l’interscambio è cresciuto del 73,5 per cento, attestandosi a 8,8 miliardi di dollari.(Res)