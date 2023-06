Torino: Andorno (Sagat-Aeroporto) a 'Nova', invitiamo vettori esteri a visitare nostra Città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Noi raccontiamo Torino sia come realtà economica che come importanza a livello di dimensione. Ma soprattutto invitiamo i vettori esteri a venire qui, perché una volta che vedono Torino monta un effetto sorpresa. Lo ha affermato ad 'Agenzia Nova' l'ad di Sagat (Torino Airport) Andrea Andorno. "Ogni volta che abbiamo coinvolto un ad di qualche compagnia aerea che è venuto poi ha messo le basi, come è successo con Ryanair, perché si è accorto di come fosse un posto da scoprire. Quindi lo sforzo e di invitarli a vedere e poi la Città fa il resto", ha concluso Andorno. (Rpi)