Lavoro: Gambardella (Uilm) su Fincantieri, conferma erogazione premio è segnale di fiducia, continuare con realizzazione piano industriale

- Fincantieri, pur a fronte di un risultato di Ebitda all’82 per cento, procederà, con Una Tantum aggiuntiva, al pagamento del 100 per cento dei valori medi dei premi di risultato, denominati Premio di Partecipazione e Pog. “Dunque viene riconosciuto il valore del lavoro svolto dai lavoratori nel 2022 ma al tempo stesso trasmette un importante segnale di fiducia sulle prospettive di crescita”. Lo ha dichiarato Guglielmo Gambardella, segretario nazionale Uilm e responsabile della cantieristica navale, a margine dell’incontro tenutosi oggi presso Unindustria di Roma fra le organizzazioni sindacali ed il management di Fincantieri con la partecipazione del direttore delle risorse umane del gruppo, Luciano Sale. “I valori economici di questi premi sono quelli previsti dal precedente contratto integrativo aziendale mentre i nuovi valori teorici a partire dall’anno in corso, determinati dal rinnovo del contratto aziendale sottoscritto lo scorso 27 ottobre, saranno superiori, rispetto agli attuali, fino ad arrivare, a regime, ad un importo di 3.606,58 euro per il PdR e 4.920 euro per il Pog. Questo risultato era dovuto per il grande impegno espresso dai lavoratori ma che proseguirà, in prospettiva, a fronte di un carico di lavoro complessivo di 34 miliardi e ben 89 navi da consegnare ai clienti nel rispetto delle scadenze previste”, ha sottolineato Gambardella. (segue) (Rin)