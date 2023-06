Lavoro: Gambardella (Uilm) su Fincantieri, conferma erogazione premio è segnale di fiducia, continuare con realizzazione piano industriale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Adesso – ha aggiunto - è necessario concentrarsi nel concretizzare le linee strategiche presentate nel Business Plan 2023-2027 dall’Ad, Pierroberto Folgiero, che indicano una realizzabile prospettiva di crescita industriale che, se supportata anche dal Governo e se posta al centro di una politica industriale di sviluppo dell’intero settore cantieristico navale del nostro Paese, potrà avere maggiore spinta e realizzarsi in tempi più brevi, in ragione delle attuali previsioni di crescita di mercato”. “Altrettanto necessari ed attesi – ha continuato - sono gli investimenti infrastrutturali, a cui sono chiamati a rispondere anche il Mit e le Regioni per incrementare la competitività dei cantieri e le filiere produttive locali in esse presenti, ed il rafforzamento delle sinergie fra Fincantieri e Leonardo come asset industriale strategico nell’ambito della Difesa, anche rilanciando un nuovo Programma Navale”. “Abbiamo apprezzato questo importante segnale da parte di Fincantieri verso i lavoratori ma anche il pieno riconoscimento da parte di Luciano Sale del ruolo svolto dalle organizzazioni sindacali”, ha proseguito. “La Uilm è pronta a raccogliere la sfida nel coniugare gli interessi dei lavoratori, la loro valorizzazione, con gli obiettivi aziendali per poter raggiungere i 9,8 miliardi di ricavi nel 2027 con lo sviluppo di tutti i business nella direzione della sostenibilità ambientale attraverso l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione dei processi”, ha concluso. (Rin)