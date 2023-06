Speciale infrastrutture: Libano-Italia, Ice, interscambio prosegue con saldo netto a favore della parte italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’interscambio fra l’Italia e il Libano continua a presentare un saldo netto a favore dell’Italia, secondo un comunicato stampa dell'ambasciata d'Italia a Beirut. Nel 2022, la posizione dell’Italia era al quarto posto, dietro Cina, Turchia e Grecia, confermando la sua seconda posizione come partner europeo, con una quota pari a circa il 5 per cento e con un valore delle importazioni di 46 milioni di dollari. Lo ha reso noto il comunicato dell'ambasciata d'Italia, in occasione del workshop tecnologie e infrastrutture energetiche “Italy in Lebanon: Building a stronger partnership in Energy and Infrastructure”, organizzato dall'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Ice). L’ufficio dell'Ice a Beirut ha organizzato una missione di aziende italiane in Libano dedicata ai settori energia, costruzioni/infrastrutture e progettazione, sotto gli auspici dell’ambasciata d’Italia e in collaborazione con le associazioni italiane di categoria Anie (una delle maggiori associazioni di categoria aderente a Confindustria che rappresenta 1300 aziende del settore elettrotecnico ed elettronico), Ance (Associazione nazionale costruttori edili) e Confindustria Assafrica & Mediterraneo (Associazione delle imprese italiane che operano o interessate ad operare in Africa, Mediterraneo e Medio Oriente). (Com)