Speciale infrastrutture: al via piattaforma euro-palestinese per investimenti nel settore agricolo

- Il ministero dell’Agricoltura dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) ha annunciato ieri l’avvio delle attività della piattaforma euro-palestinese per gli investimenti nel settore agricolo. Lo ha riferito l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, precisando che l’annuncio è giunto durante un incontro tenuto ieri dal il ministro dell’Agricoltura dell’Anp, Riad Attari, con una delegazione dell’Unione europea e con un certo numero di rappresentanti del settore privato. Attari ha sottolineato l’importanza della sinergia tra il governo dell’Anp, il settore privato e le istituzioni internazionali, a sostegno dell’agricoltura palestinese, in particolare alle piccole imprese che operano nel settore. In particolare, ha aggiunto Attari, il partenariato tra Anp e Unione europea ha contribuito alla realizzazione delle infrastrutture e all’acquisizione delle competenze necessarie allo sviluppo del settore agricolo. A tale scopo, la piattaforma euro-palestinese dovrà favorire la coordinazione tra Bruxelles e l’Anp per individuare le priorità per gli investimenti nell’agricoltura locale. (Res)