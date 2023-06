Speciale infrastrutture: Spagna, Acs impegnata in ristrutturazione aziendale e opere di nuova generazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano strategico di Acs prevede un'ulteriore ristrutturazione aziendale su cui sta lavorando da diversi anni. In questo senso, nel 2022 ha delistato dalla Borsa la sua filiale australiana Cimic e potrebbe replicare questa mossa anche con Hochtief, anche se non è stata ancora presa una decisione definitiva in merito. Per ristrutturare l'azienda, due anni fa il presidente Florentino Perez, aveva annunciato l'intenzione di far rilevare ad Acs la quota del 20 per cento di Hochtief in Abertis, riunendo così nella capogruppo il 50 per cento meno una azione della concessionaria, ma l'operazione non è ancora stata realizzata. Dall'altra parte, un sicuro percorso di investimento è orientato alla crescita nello sviluppo e nella costruzione di infrastrutture di nuova generazione, tra cui progetti di transizione energetica come impianti di batterie, idrogeno o semiconduttori, nuove tecnologie 5G come centri dati, biofarmaci e sanità, trasporti e mobilità sostenibili. (Spm)