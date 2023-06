Speciale infrastrutture: Serbia, ministro Commercio, Cina secondo maggior investitore del Paese in ultimi 10 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è il secondo maggiore investitore in Serbia negli ultimi 10 anni. Lo ha affermato il ministro del Commercio di Belgrado Tomislav Momirovic alla conferenza su comunicazione, integrazione ed ecosistema organizzata dalle società cinesi China road and bridge corporation (Crbc) e China communications construction company (Cccc). Momirovic ha aggiunto che il Paese balcanico "è impegnato a rafforzare i legami con i partner cinesi" e che negli ultimi anni la cooperazione tra Serbia e Cina "si è notevolmente intensificata" con la realizzazione di numerose infrastrutture e altri progetti. Il ministro ha ricordato quindi che il primo ciclo di negoziati per la conclusione dell'accordo di libero scambio tra i due Paesi è stato recentemente completato con successo. "L'accordo sul libero scambio tra Serbia e Cina consentirà un'esportazione ancora maggiore delle nostre aziende verso il mercato cinese. Le esportazioni verso la Cina hanno raggiunto l'invidiabile cifra di 1,3 miliardi di dollari all'anno", ha affermato Momirovic. Il ministro ha infine sottolineato che le società cinesi "hanno investito 4,2 miliardi di euro nell'economia serba" e hanno svolto un ruolo chiave nello sviluppo e nella modernizzazione delle infrastrutture, nonché nel miglioramento della situazione economica generale del Paese balcanico. (Seb)