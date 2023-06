Speciale infrastrutture: Di Girolamo (M5s) su Roma-Pescara, Marsilio si è accorto di essere ininfluente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "All'indomani del comunicato di diverse associazioni sindacali e di categoria, che con toni giustamente duri hanno ricordato alla politica tutta lo 'scippo' dei fondi Pnrr per la Roma-Pescara, Marsilio si è ricordato di essere il presidente della Regione e di avere lo stesso colore politico di chi, a Roma, ha deciso di dirottare su altre opere i fondi già destinati al potenziamento della nostra linea ferroviaria". Lo afferma la senatrice sulmonese Gabriella Di Girolamo (M5s). "In pratica è come se a Marsilio fosse improvvisamente suonata la sveglia sopita dell'interesse generale, dell'interesse degli abruzzesi. Ora usa quel comunicato come megafono, provando a farsi sentire dai suoi a Roma e a intestarsi una battaglia che ha finora timidamente combattuto, visti i risultati. Serve senso della misura e responsabilità - conclude la Di Girolamo - basta prese in giro e rimandi a responsabilità altrui. La Roma-Pescara serve a un'intera Regione e al Paese, se qualcuno ha deciso che non è così dovrebbe avere il coraggio politico delle proprie scelte e ammettere di aver fallito". (Rin)